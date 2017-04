Lanxess gaat 25 miljoen investeren in fabriek Lillo

Lanxess gaat 25 miljoen euro investeren in zijn Antwerpse fabriek in Lillo. Dat maakte het Duitse chemieconcern vandaag bekend.

Lanxess is marktleider op het gebied van speciaalchemie. In Lillo wordt al 50 jaar caprolactam gefabriceerd, dat is een voorproduct voor het maken van plastic. Op het jubileumfeest, dat vandaag in de fabriek werd gehouden, werd bekend gemaakt dat er 25 miljoen euro zal worden geïnvesteerd, om de efficiëntie te verhogen. Lanxess heeft drie vestigingen in de Antwerpse haven en stelt er 1.250 mensen te werk.