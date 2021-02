Lanxess huldigt nieuwe installatie die lachgas afbreekt in

Bij speciaalchemiebedrijf Lanxess hebben ze op de vestiging in Lillo vandaag een nieuwe installatie ingehuldigd die lachgas afbreekt. Een investering waar een prijskaartje aan hangt van 10 miljoen euro.

Lanxess wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Het terugdringen van lachgas is een grote stap in de goede richting. Want dat gas is voor het klimaat nog eens 300 keer schadelijker dan CO2. Maar de nieuwe installatie, die trouwens de grootste in haar soort is in Europa, zorgt ervoor dat de lachgasuitstoot per jaar met 500 ton wordt teruggebracht.