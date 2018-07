Lars de Jong uit Wuustwezel dubbel Europees Kampioen

Lars de Jong reed op het wereldkampioenschap voor renners met een verstandelijke beperking naar twee medailles. De wielrenner uit Wuustwezel won goud in de tijdrit en sprintte naar zilver in de wegrit, na een Ecuadoriaan. Voor beide disciplines werd ook een Europese ranking opgemaakt. Lars is dus ook dubbel Europees kampioen.

Op maandag reed Lars de Jong in de tijdrit van tien kilometer naar 13:20,48 en was daarmee vier seconden sneller dan de Ecuadoriaan Sarango en tien seconden sneller dan de Fransman Texeira. Op dinsdag stond de wegrit van 60 kilometer op het programma. Heel wat renners waagden zich aan een aanval, maar het waren uiteindelijk enkel Sarango en Lars de Jong die samen konden wegrijden van de groep. In een sprint met twee moest Lars zijn meerdere erkennen in de Zuid-Amerikaan.

Net als vorig jaar heeft Lars de Jong kunnen uitblinken op het WK wielrennen voor mensen met een verstandelijke handicap. Hij werd in 2017 tweede in de tijdrit en nam de wereldtitel op de weg.

In Parijs worden van 14 tot 22 juli de INAS Summer Games georganiseerd. INAS is de internationale sportfederatie voor personen met een verstandelijke beperking en onder de noemer Summer Games organiseren ze heel wat wereld- en Europese kampioenschappen voor verschillende disciplines. Voor wielrenners met een verstandelijke beperking is dit het allerhoogste niveau. Het is momenteel geen paralympische discipline.

(Foto: © Belga Image)