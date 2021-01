Wie nog op zoek is naar een presentje voor Nieuwjaar, kan vandaag nog binnenspringen bij Perfect Present in Ekeren. De tearoom en geschenkenwinkel van Sylviane en echtgenoot Lou Roman houdt er na 15 jaar mee op. Het koppel hoopt wel nog iemand te vinden die hun zaak wil overnemen, want Perfect Present is volgens hen een baken van gezelligheid in de Ekerse straten.