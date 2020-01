De Last Minute Ticket Shop in Antwerpen is gesloten. Je kon er elk weekend tickets voor theater, opera of ballet kopen aan de helft van de prijs. Maar de balie in de Wisselstraat verdwijnt. De service was een onderdeel van Prospekta, een Antwerpse cultuurdienst die geen subsidies meer krijgt van de overheid. Vandaag was de allerlaatste dag.