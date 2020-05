Laszlo Bölöni: "Droevig omdat ik weg moet bij Antwerp"

In een afscheidsinterview met Gazet van Antwerpen geeft Laszlo Bölöni aan trots te zijn op het parcours dat hij de afgelopen drie seizoenen als trainer van Antwerp heeft afgelegd. Tegelijk is hij droevig dat hij nu moet vertrekken bij The Great Old.

Naar eigen zeggen voelde Bölöni de bui al hangen. Zijn driejarig contract liep af en er waren signalen die hem vertelden dat het einde verhaal was. Toch wil de Roemeen met een positief gevoel het hoofdstuk-Antwerp afsluiten. Bölöni leidde het stamnummer 1 in 118 wedstrijden. 52 daarvan werden gewonnen. 32 keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. 34 keer verloren de troepen van Bölöni. "Het is een ongelofelijke weg die we met Antwerp hebben afgelegd. Maar briljant wil ik het niet noemen, daarvoor schoten we in de laatste meters, die altijd de moeilijkste zijn, tekort."

Bölöni heeft het in het interview ook over enkele interne provocaties. "Het zijn provocaties die er misschien wel toe geleid hebben dat we dit seizoen vierde en niet tweede zijn geworden. Nog maar eens is gebleken dat de interne vijand altijd de gevaarlijkste is.” Namen wilde hij niet noemen, maar dat de Roemeen een moeilijke relatie had met voorzitter Paul Gheysens, is geen geheim.

Luciano D'Onofrio en Wim De Decker krijgen nog een speciale bedanking van Bölöni, die ook de trouwe Antwerpaanhang 'Formidable' noemt.

De toekomst van Bölöni oogt nog wat onduidelijk. Een sabbatjaar ziet hij alvast voorlopig nog niet zitten.

(Bron: Gazet van Antwerpen)

(Foto: © Belga)