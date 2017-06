László Bölöni is nieuwe trainer van Royal Antwerp F.C.

László Bölöni is de nieuwe trainer van Royal Antwerp F.C. Hij werd zonet voorgesteld op een persconferentie op de Bosuil. Bölöni is een oude bekende van de nieuwe sportieve manager, Luciano D'Onofrio. Hij zette hem eerder al aan het hoofd van Standard, dat in het eerste seizoen onder de Roemeen kampioen werd.

Bölöni behaalde zijn grootste successen in België, toen hij vanaf de zomer in 2008 Standard Luik onder zijn hoede had. Hij nam de fakkel over van Michel Preud’homme en leidde de Rouches naar de tweede titel op rij in de Jupiler Pro League.