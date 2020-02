Er zijn nog altijd 381 studentenkoten in Antwerpen niet geschikt om te verhuren. Het gaat over koten in 43 panden die van de stad een rood label kregen. Dat wil zeggen dat ze niet in orde zijn met de brandveiligheid. Eén pand moest vorig jaar zelfs dicht. Maar het overgrote deel van de koten in Antwerpen heeft een groen label en is volledig in orde.