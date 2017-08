Laundry day festival viert 20ste verjaardag met grootste taart ter wereld

Wie jarig is, trakteert met een lekker stukje taart! Laundry Day Festival nodigt iedereen op woensdag 30 augustus alvast uit om een stukje te komen mee-eten van de allergrootste taart ter wereld die speciaal voor hun twintigste verjaardag gemaakt zal worden.

Twintig jaar worden is een bijzondere gebeurtenis voor Laundry Day Festival. En dat viert Laundry Day graag met alle festivalgangers, muziekliefhebbers en buurtbewoners! Iedereen is welkom tussen 17u en 22u op het festivalterrein op de Middenvijver op Linkeroever om gratis een stukje verjaardagstaart te komen eten én in preview al de unieke spectaculaire stages van het festival te komen bewonderen.



Het staat nu al vast dat die verjaardagstaart één van de meest spectaculaire ter wereld zal zijn. Samen met de Vlaamse Bakkerijfederatie en de Belgische La Lorraine Bakery Group zal er een poging gedaan worden om het wereldrecord van de grootste taart te verbreken. De verjaardagstaart zal liefst 17 meter lang en 15 meter breed zijn en een beginhoogte van 60 cm hebben om zo uitgeroepen te worden tot ‘biggest cake in the world’. De aanvraag voor erkenning is alvast geaccepteerd door het Guinness Book of World Records. Gerechtsdeurwaarder Jan Weyns is ter plaatse om de recordpoging vast te stellen.

(bericht en foto : Laundry Day Festival)