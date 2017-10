Laurens Devos en Ben Despineux pakken Europese titel in team G-tafeltennis

Op het Europees kampioenschap G-tafeltennis in Laskõ (Slovenië) werden Laurens Devos uit Malel en Ben Despineux samen Europees kampioen in het team event (klasse 9). België versloeg Italië in de finale met 2-0.

De Belgen moesten het in de finale opnemen tegen Italië met Samuel Di Chiara en Mohamed Kalem. In het team event moet er eerst een dubbelspel gespeeld worden, gevolgd door maximum twee wedstrijden enkelspel. Wie het eerst twee matchen wint, die is Europees kampioen. In het dubbelspel namen Devos (TTC Sokah) en Despineux (SNITT) de maat van de Italianen. Ze wonnen met 3-1.

Daarna moest Laurens Devos het opnemen tegen Mohamed Kalem. Beide spelen in de klasse 9, maar speelden nog nooit tegen elkaar. Kalem pakte op de Paralympische Spelen wel brons en was een geduchte tegenstander. Maar Laurens Devos is de Paralympische kampioen en op hem stond vandaag geen maat. Met een 3-0 overwinning bracht hij de teller op twee overwinningen voor België en zo stuurde hij de Italianen naar huis.

Ben Despineux en Laurens Devos volgen zichzelf op als Europees kampioen in het team event (klasse 9)! Devos werd afgelopen zaterdag ook Europees kampioen in het enkelspel.

Laurens Devos: “Ik ben enorm tevreden. We zijn opnieuw Europees kampioen, maar de lat lag veel hoger dan twee jaar geleden en dit hadden we eigenlijk niet verwacht. Nu gaan we genieten, iedereen is blij.”

(bericht en foto : Parantee-Psylos vzw)