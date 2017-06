Laurens Devos nummer 1 op wereldranking

Over 10 dagen is Antwerpen weer even de wielerstad van het land. Want dan vindt hier het Belgisch Kampioenschap plaats. Bij de mannen en de vrouwen. Het is een lange wedstrijd bij de mannen, bijna 240 kilometer. Van Avermaet en Gilbert horen daarom bij de favorieten. De renners rijden maar liefst 14 ronden, door 3 districten.