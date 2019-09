Footgolf is een sport die aan populariteit wint. Het is een kruising tussen voetbal en golf, die op een golfbaan gespeeld wordt. In Antwerpen is de Antverpia Footgolfclub daar fel mee bezig. Op dit moment tellen ze 20 actieve leden. In heel het land zijn er op dit moment vier clubs, de drie andere komen uit Limburg. De Antverpia Footgolfclub organiseert zaterdag voor de eerste keer zelfs een tornooi, net over de grens in het Nederlandse Rilland-Bath, de 'Carré de Finance Open' op Golfcentrum Reymerswael. Ideaal om eens kennis te maken met de sport. Er zijn 4 verschillende categorieën: Men, Senior, Women & Nieuwelingen.