Lauwke van 't licht in Lillo opnieuw open (VIDEO)

Wie iets wil gaan drinken in Lillo, had de laatste tijd weinig keuze-stress. Ofwel café Het Pleintje, ofwel de 7 Saeligheden. Maar vanaf nu is er zowaar een derde optie: het bekende café: Lauwke van 't Licht heeft de deuren opnieuw geopend. Kelly kocht het pand een tijd geleden om er te gaan wonen, en nadien begon het te kriebelen om het café ook terug te openen. En zo bloeit de horeca in het pittoreske haven-dorpje als in de top-tijden.