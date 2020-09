Mobiliteit en Verkeer Lawaaihinder voor bewoners Nieuw Zuid door tijdelijke weg

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De bewoners van het Nieuw Zuid klagen over een hels kabaal. In de woonzone, vlak bij het justitiepaleis, is er een tijdelijke weg aangelegd met stalen platen. Auto’s rijden dan over die weg om in de parking van het Zuid en supermarkt Colruyt in te rijden. Dat zorgt niet alleen voor veel lawaaihinder, volgens de bewoners zou de nieuwe verkeerssituatie ook gevaarlijk zijn. De stad gaat morgen in dialoog met de bewoners en de projectleider.