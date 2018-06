Leden drugsbende ontvreemden strafdossier en gooien het in de Schelde : 3 jaar cel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mounir S. en zijn ooms Abdelkader en Aziz veroordeeld tot drie jaar cel en 2.400 euro boete voor de diefstal van een aanzienlijke hoeveelheid stukken uit het strafdossier tegen de drugsbende 'Mixers'.

De Mixers is een belangrijke drugsbende in Antwerpen. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar hen voor feiten van grootschalige drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en witwas. Abdelkader en Aziz S. zijn vermoedelijk de kopstukken van de bende. Mounir bekende dat hij zich op 4 september 2017 samen met twee kompanen bij de griffie van de raadkamer had aangemeld met de identiteitskaart van Abdelkader om het strafdossier te kunnen inkijken. Ze slaagden erin om ongemerkt een groot aantal stukken in twee sporttassen naar buiten te smokkelen. De dossierstukken werden daarna in de Schelde gekieperd.

Mounir beweerde dat zijn ooms niets met de diefstal te maken hadden, maar dat geloofde de rechtbank niet. Aziz werd door speurders immers herkend op camerabeelden van het justitiepaleis. De derde dief kon niet geïdentificeerd worden. Abdelkader werd als opdrachtgever van de diefstal beschouwd. Hij zat op het moment van de feiten thuis zijn voorhechtenis uit met een enkelband en hoopte wellicht dat hij door de verdwijning van de stukken zou worden vrijgelaten. Abdelkader ontkende echter iedere betrokkenheid en beweerde dat Mounir zijn identiteitskaart zonder zijn medeweten had weggenomen en weer had teruggelegd, maar dat geloofde de rechtbank niet. Ze werden alle drie veroordeeld tot drie jaar cel en 2.400 euro boete. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van Aziz, die op de vlucht is voor het gerecht en verstek liet gaan.