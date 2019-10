Leen Dendievel stopt als Kaat in Thuis

Leen Dendievel heeft vandaag op haar Facebook aangekondigd dat ze stopt met Thuis. Lees Hieronder het bericht dat de Antwerpse actrice postte.

Ik ben zeer vereerd en Eén ontzettend dankbaar dat ik zo’n invloedrijk personage als Kaat heb mogen spelen. Kaat zal altijd één van mijn meest dierbare personages blijven. Ze had een doel en dat heeft ze bereikt, verder weg nog dan bij de mensen thuis. En dat stemt me gelukkig. Alleen is het nu tijd om andere personages vorm te geven. Ik kijk dan ook uit naar toekomstige uitdagingen en neem de ruimte om andere kansen te zien. Ik ben drie jaar thuisgekomen in een warm nest en zal dat uiteraard missen. Als actrice ga ik op zoek naar personages die er inhakken. Kaat was er alvast één van! En ik ben heel benieuwd naar welke andere de toekomst zal brengen.



In ieder geval, DANK U FRANKY DAT IK VAN U EEN GELUKKIGE VROUW MOCHT MAKEN!

einde Facebookbericht

(bericht Facebook Leen Dendievel - foto © Belga)