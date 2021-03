Leer alles over magnolia's in het Rivierenhof

Vanaf maart bloeien de eerste magnolia’s in het provinciaal groendomein Rivierenhof. De provincie wil je tijdens je wandeling extra laten genieten van de bloemenpracht met een digitale Magnoliaroute. Met de app izi-TRAVEL word je door het park geleid. Je wandelt langs een mooie selectie uit de ruim 140 aangeplante magnolia’s die bloeien in het vroege voorjaar of in de zomer. De tocht is 4,4 km lang.



Magnolia’s komen in Europa enkel voor in tuinen en parken. Met hun grote, witte of rozige, soms gele of paarse bloemen fleuren ze het vroege voorjaar op, vaak voor er bladeren aan de bomen verschijnen. Vanaf maart verrassen ze door hun schoonheid en hun geur. Bovendien zijn de bloembladeren ook eetbaar. Magnolia’s prikkelen zo alle zintuigen.



Momenteel staan er in het Rivierehof meer dan 140 Magnolia’s van 125 verschillende variëteiten.