Leerkracht PIVA naar wereldkampioenschap chocolade in Parijs

Jurgen Baert, vakleerkracht van PIVA, sleepte in juni 2017 de titel van Belgian Chocolate master – winnaar over heel de lijn - in de wacht. Van 31 oktober tot en met 2 november 2018 verdedigt hij ons land op de internationale finale waarin de 20 beste chocolatiers van de wereld het tegen elkaar opnemen.



De 20 deelnemers mogen deelnemen nadat ze eerder de Chocolate Master in hun thuisland wonnen. De deelnemende landen zijn Australië, Nederland, Polen, België, Duitsland, China, Zwitserland, Rusland, Verenigd Koninkrijk en Ierland, Singapore, Japan, Frankrijk, Denemarken, Mexico, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, Korea, Italië, Marokko en de Verenigde Staten van Amerika. Twintig juryleden –van elk deelnemend land een jurylid- zullen de 7 proeven van de 20 deelnemers beoordelen.

Tijdens de driedaagse competitie maken alle deelnemers 7 werken in het thema Futropolis, dat refereert aan miljoenensteden in een al dan niet verre toekomst. Zo zullen Jurgen Baert en zijn opponenten onder andere een showpiece, een bonbon, een travel cake en een snack to go maken. Met hun keuze van ingrediënten, smaken, vormen en presentaties kunnen ze knipogen naar het futuristische thema. ’’De provincie Antwerpen laat zich opnieuw ijzersterk vertegenwoordigen door Jurgen Baert. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Met rede want de geloofsbrieven van Jurgen en PIVA zijn bijzonder indrukwekkend. Wat ook de uitslag is dit jaar, het provinciaal onderwijs is trots op de knappe stielmensen die we jaar na jaar afleveren,’’ aldus Inga Verhaert, gedeputeerde voor onderwijs.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)