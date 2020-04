Leerkrachten vervaardigen gezichtsschermen met lasersnijders bij PTS Boom

In de provinciale school PTS Boom zijn leerkrachten gestart met het maken van gezichtsschermen. Dit doen ze in het STEM-lokaal dat beschikt over een moderne lasercutter. De leerkrachten gaan met deze actie in op de oproep van Makers Against Corona. Het materiaal voor deze plastic (PET) gezichtsschermen wordt aangekocht met het geld dat binnenkomt via donaties op de website www.makersagainstcorona.org. De Boomse Katia van Oosterwijck is zelfstandig verpleegster en ontving één van de eerste gezichtsmaskers van de provinciale school PTS Boom.



Vorige maand deed de beweging Makers Against Corona een oproep naar burgers, bedrijven en non-profits om donaties te doen of te helpen bij de productie van het ontwerp voor een plastic (pet) gezichtsscherm dat met lasercutters kan worden gemaakt.

Gisteren ging een team leerkrachten aan de slag in het STEM-lokaal met de lasercutter. Bedreven STEM-leerkrachten deelden hun vaardigheden met andere leerkrachten uit de school om zo aan de slag te kunnen met de lasersnijder. Uiteraard gebeurde dit met de nodige afspraken om de geldende veiligheidsmaatregelen steeds te blijven respecteren.

“Het provinciaal onderwijs staat voor sterk en kwalitatief technisch en beroepsonderwijs. Daarom investeren we in degelijke machines zodat onze leerlingen optimale leerkansen krijgen. Het geeft echter zowel onze leerkrachten als bestuur extra voldoening wanneer deze nu ook voor het algemeen welzijn gebruikt kunnen worden”, geeft gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens aan. “En vooral blijkt nu nog eens dat we kunnen rekenen op gemotiveerde leerkrachten die hun kennis en kunde ook buiten de lesopdracht inzetten, waarvoor dank!”

De eerste 28 maskers werden gemaakt en verdeeld naar particuliere verpleegkundige, tandartsen, dokters en een vzw die werkt met personen met een handicap. Zowel deze week als volgende week zijn de leerkrachten nog aan de slag met de lasersnijder uit de eerste graad en eventueel ook met de lasersnijder van de derde graad.







(foto : Provincie Antwerpen)