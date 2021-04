Bij een steekpartij aan het Stedelijk Lyceum Olympiade in Antwerpen is een leerling levensgevaarlijk gewond geraakt. Gisterenmiddag werd de jongen met een mes in de ribben gestoken vlakbij de school. Het slachtoffer is amper zestien. Vermoedelijk is ook de dader minderjarig. Er is voorlopig nog niemand opgepakt.