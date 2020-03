In het GITOK in Kalmthout is een leerling besmet met het Coronavirus. Ook de moeder van de scholier raakte besmet. De directie werd zondagmiddag op de hoogte gebracht en verwittigde meteen de ouders van alle andere leerlingen. Ook vanmorgen nam de school maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Het GITOK blijft wel gewoon open en de lessen gaan door zoals gepland.