De vraag naar technisch en beroepsgeschoolde jongeren is groter dan ooit. Toch daalt in Vlaanderen het aantal leerlingen in het TSO en BSO. Maar in de provincie Antwerpen is het net omgekeerd, daar stijgt het cijfer lichtjes. Zowel de privé sector als de provincie Antwerpen organiseren acties en wedstrijden om jongeren warm te blijven maken voor een technische of een beroeps opleiding.