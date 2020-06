Leerling Kielse school besmet met covid-19

Mondmaskers. Verplichten of niet? De discussie woedt al een tijdje. De experten hadden gehoopt dat de Nationale Veiligheidsraad ze zou verplichten in winkels, maar dat verbod kwam er niet. Maar heel wat artsen blijven wel hameren op het belang ervan. Bijna 500 artsen hebben nu een open brief geschreven, waarmee ze de bevolking willen overtuigen om wél een mondmasker te dragen. Psychiater Athena Beckers is de initiatiefneemster. Maar ook bijvoorbeeld Marc Van Ranst heeft de brief mee ondertekend. Ze noemen het zeker nu een cruciaal moment omdat veel mensen lakser omgaan met de regels. Ze pakken uit met tien corona-geboden. 1. Blijf thuis als je ziek bent! Dit geldt ook voor kinderen.2. Ook wie niet ziek is, kan het virus dragen en anderen besmetten. Draag daarom je mondmasker op drukke plaatsen, in slecht geventileerde ruimten en bij de dokter. 3. Was de handen regelmatig met water en zeep. 4. Hou meer dan 1,5 meter afstand van mensen die niet in je bubbel zitten. 5. Hou je bubbels klein, ook nu ze zijn uitgebreid naar 15 personen. Doe activiteiten in de buitenlucht. 6. Wees extra waakzaam bij evenementen waar meer mensen zijn. 7. Kinderen verdienen maatregelen op maat, omdat het voor hun ontwikkeling belangrijk is dat zij vrijuit kunnen spelen met vriendjes en leren. Wees je er echter van bewust dat ook zij besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen op ouders of grootouders. Daarom blijft handen wassen bij kinderen erg belangrijk. 8. Blijf voorzichtig in de omgang met ouderen of mensen met onderliggende aandoening. Besef dat je niet altijd kan zien wie risicopersoon is en dat niet alleen risicopersonen ernstig ziek kunnen worden. 9. Bel je huisarts vóór je langsgaat als je koorts hebt, hoest, geur- of smaakverlies of andere op griep gelijkende klachten hebt. Breng een kind met koorts niet naar de crèche of naar school zonder uitdrukkelijke toelating van de huisarts. 10. Laat je testen wanneer de huisarts of contacttracer dat vraagt. Testen, traceren en isoleren zijn momenteel onze belangrijkste wapens tegen het virus.