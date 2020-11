Leerlingen basisonderwijs en eerste graad secundair mogen opnieuw naar de klas

Dat de herfstvakantie drie dagen langer zal duren voor de scholieren is nadelig voor de achterstand die ze al hebben opgelopen. Dat zegt de directeur van het OLVE-college in Edegem. Hij is wel blij met de langere adempauze voor de hardwerkende leerkrachten en de ietwat vermoeide leerlingen. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts besliste gisteren om de herfstvakantie enkele dagen te verlengen om het virus af te remmen en het onderwijs wat meer rust te gunnen.