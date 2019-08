Tussen meer dan 200 treinwagons net dié wagon terugvinden waaraan gewerkt moet worden. Dat was het probleem van Rail Service Net, een bedrijf in de Antwerpse haven dat wagons herstelt. Maar dankzij het eindwerk van twee leerlingen van het GITOK in Kalmthout is dat probleem opgelost. Ze bedachten een eenvoudig maar ingenieus systeem om de wagons te traceren.