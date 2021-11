Burgemeester De Wever hoopt vurig dat de Winter in Antwerpen in haar maximale bezetting kan doorgaan. Eind van de week zitten stad en veiligheidsdiensten samen om te kijken wat kan en hoe dat georganiseerd moet worden. Het is geen makkelijke oefening want tegelijk wil het stadsbestuur vermijden dat mensen uit heel Vlaanderen en uit Nederland naar Antwerpen afzakken, zeker nu verschillende steden hun kerstevenementen schrappen. Eén ding is duidelijk: de burgemeester denkt er niet aan om de Winter in Antwerpen te cancelen.