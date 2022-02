Leerlingen in de wijk Luchtbal krijgen basketbalinitiatie - "Iedereen heeft gescoord!"

Basketbalclub Willibies gaf vanochtend een initiatie basket in basischool de Optimist in de wijk Luchtbal. De club wil met steun van stad en district iets doen aan het beperkte sportaanbod in de wijk. De basketinitiaties moeten de jeugd uit de buurt warm maken voor de sport en hen overtuigen om zich bij een club aan te sluiten. Op termijn wil Willibies namelijk een nieuwe club oprichten op Luchtbal.