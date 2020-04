Leerlingen moeten maximaal 4 uur per dag bezig zijn met schooltaken

De Paasvakantie staat voor de deur. Het is nog altijd een groot vraagteken of de scholen na de vakantie weer zullen openen. Directeurs en leerkrachten willen daarover zo snel mogelijk duidelijkheid. Al wachten ze daar niet op, ze zijn in volle voorbereiding om na de Paasvakantie vanop afstand nieuwe leerstof tot in de huiskamers te krijgen.