Leerlingen opgevangen in bijgebouw door gaslek op straat

Leerlingen van het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen werden op hun eerste schooldag een tijdlang opgevangen in een zijgebouw van de school. De reden daarvoor is een gaslek op een bouwwerf in de Engelselei. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

De ingang van de school werd vanmorgen uit voorzorg afgesloten door het gaslek. “De leerlingen hebben rustig op de situatie gereageerd. Jongeren vandaag zijn blijkbaar wel wat gewoon”, vertelde de directeur van de school aan Radio 2.

Technici van netbeheerder Fluvius kwamen ter plaatse om het gaslek te dichten. Tijdens de interventie was de Dorpsstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Enkele bushaltes werden daardoor niet bediend, bussen van De Lijn moesten een omleiding volgen. Het gaslek was relatief snel gedicht, nadien konden de leerlingen terecht in hun klas.

(Bron: Gazet van Antwerpen)

(Foto: © jtp/Gazet van Antwerpen)