In de lage emissiezone kan u ook een boete krijgen wanneer uw wagen wel voldoet aan de normen. Dat blijkt uit het verhaal van Benjamin Berghmans uit Ekeren. Zijn wagen werd door de stad Antwerpen foutief geregistreerd in de database. Waardoor Benjamin een boete in de bus kreeg. Ondanks zijn brief aan de stad en meerdere telefoontjes kreeg de man toch een deurwaarder op bezoek. Want enkel de GAS-ambtenaar kan die boete kwijtschelden en of die ambtenaar dat wel wil doen is nog niet zeker.