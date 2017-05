Leerlingen Sint Jozefinstituut Kontich aan ramp ontsnapt na brandje in bus

Vrijdagnamiddag, rond 14.20 uur, werd de politie naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal gestuurd voor een man die in de kathedraal amok aan het maken was over een van de standbeelden. Hij had ook nog uit de souvenirwinkel een boek genomen en het aan flarden gescheurd. De politie verwijderde de man uit de kathedraal, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In het politiekantoor bleek de verdachte, een 68-jarige man uit Antwerpen, nog geseind te staan met een bevel tot gevangenneming, na een vonnis van de correctionele rechtbank in Antwerpen. Hij werd naar de gevangenis overgebracht om zijn straf van 12 maanden uit te zitten.