In het Sint Jozefinstituut van Kontich was er deze voormiddag extra politie waakzaamheid. Er was ongerustheid ontstaan nadat een geschorste leerling ermee had gedreigd om toch naar school te willen komen en er voor 'amok' zou zorgen. Het gaat om de leerling die vorige week nog voor de rechtbank moest verschijnen nadat hij ermee gedreigd had in een opstel dat wanneer hij nog maar drie weken te leven zou hebben, hij een schietpartij in zijn school zou aanrichten. bekijk de volledige reportage : Politie houdt toezicht aan Sint-Jozefinstituut