Leerlingen vertrekken met wel heel aparte bus op schoolreis

Het Antwerpse stadsbestuur gaat een nieuw woonmodel lanceren in de Cadixwijk op het Eilandje. De bedoeling is om jonge gezinnen in de stad te houden. Om dat te stimuleren worden er woningen verkocht zonder bouwgrond. De grond blijft dus eigendom van de stad, waardoor de kostprijs van een appartement of gezinswoning een stuk lager ligt. Dat is vanochtend voorgesteld op een studiedag in het Zuiderpershuis.