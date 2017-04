Leest u deze banner?

Het Arboretum in Kalmthout heeft een (goedkope) reclamestunt uitgehaald. Ze hebben de banner van de plantendag van zondag op zijn kop opgehangen.

Was het oorspronkelijk een vergissing of was het bewust van in het begin, dat weten we niet, maar blijkbaar krijgt men op het Arboretum heel wat reacties van mensen die melden dat de banner op zijn kop hangt. De reclamestunt is dus gelukt met zelfs nog gratis reclame voor de plantendag op de website van atv.

Plantendag nu zondag 9 april van 10 tot 17 uur.