Ontsnapte leeuwin doodgeschoten in Planckendael

In Planckendael is vanochtend een leeuwin uit haar kooi ontsnapt. In eerste instantie werd geprobeerd het dier te verdoven, maar dat is niet gelukt. Voor de veiligheid werd het dier dan doodgeschoten.

Alle bezoekers werden verzocht in hun wagen, in de restaurants of winkels van Planckendael te blijven tot het gevaar geweken was. Ondertussen werd het dier doodgeschoten.

Over de omstandigheden van de ontsnapping kan Planckendael voorlopig niets kwijt. 'Er waren in ieder geval nog maar heel weinig bezoekers gezien het vroege uur en die zijn allemaal veilig', zegt woordvoerster Ilse Segers.

