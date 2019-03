Legendarisch café in de Seefhoek te koop

Het legendarische café De Vogelenzang staat te koop. Het café ligt in de Seefhoek, in de Lange Beeldekensstraat. Het café sloot vorig jaar de deuren. En nu staat het pand te koop.

De Vogelenzang was een volks café. Hoe oud het precies was, dat weet niemand. Misschien 150 of zelfs bijna 200 jaar. Maar de kosten werden te hoog voor de laatste eigenaar. Het gebouw waarin het café gevestigd is ook drie bovenverdiepingen, is wel in slechte staat en zal zo goed als volledig gerenoveerd moeten worden. De vraagprijs is 325 duizend euro.

(foto Google Street View)