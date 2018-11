Legendarisch café Kiebooms heropent als restaurant

Het Rekreatief heropent legendarische café Kiebooms als restaurant. Dezelfde iconische jaren ‘50-look & feel, maar met een vernieuwde formule. Begin december is het zover, dan opent de legendarische horecazaak Kiebooms na twee jaar afwezigheid opnieuw haar deuren.

De naam en het charmante interieur van ‘De Kiebooms’ bleven behouden, maar aan de originele formule van café Kiebooms werd gesleuteld. Kiebooms wordt een restaurant met betaalbare gerechten uit grootmoederskeuken. Je kan binnenkort komen proeven van de Vlaamse keuken en genieten van akoestische (live) optredens in een unieke jaren ‘50-setting. Chefkok Pieter Deblieck en zijn manschappen serveren eenvoudige, maar sublieme en verse gerechten zoals een rundstoofpotje of varkensribbetjes. Doorheen de dag speelt er rustige jazzmuziek op de achtergrond en iedere donderdagavond voorziet Kiebooms live optredens in hun iconische art-déco decor. Iedere avond krijgt ook een muziekthema, zoals bijvoorbeeld jazz of Franse chansons.