Jenevercafé "De Vagant" is begonnen aan zijn laatste week. Uitbater Ronald Ferket wil zich volledig aan het schrijven van boeken over jenever wijden. Hij wil geen overnemer zoeken voor het café en dus wordt het gebouw verkocht. Ronald wil stoppen in stijl en dus gaan er tot en met zondag afscheidsactiviteiten door in het café. In het geval nadien nog jenever over is, wordt die verkocht aan de liefhebbers.