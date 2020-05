'Leger niet afsturen op ouders die kinderen thuis houden'

'Er zullen ongetwijfeld ouders hun kinderen thuis houden van school. We gaan daar het leger niet op afsturen, maar proberen met hen in dialoog te gaan, proberen te detecteren wat de grond van het probleem is en of we hen kunnen geruststellen.' Dat zei Onderwijsminister Ben Weyts vandaag in het Vlaams Parlement.

De minister gaat ook opnieuw samenzitten met de GEES om de verschillen in veiligheidsvoorschriften tussen de opvang en de school uit te klaren. Als de scholen opnieuw opstarten, zullen er wel afwezigheden worden genoteerd, gaf Weyts donderdag aan. 'We laten geen kinderen los. Monitoring is cruciaal voor het beleid.' Wie zijn kind thuis houdt, zal worden gecontacteerd door de school of door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Intussen brengen iets meer ouders hun kinderen naar de opvang op school.

Maandag ging het om 7 procent van de kleuters. In het basisonderwijs was dat 5,2 procent, een verdubbeling tegenover 20 april. In het secundair onderwijs blijft het aantal leerlingen verwaarloosbaar. Er blijft intussen een verschil bestaan tussen de veiligheidsvoorschriften in de opvang en tijdens de lessen. Die van de opvang zijn soepeler. Na overleg met de onderwijswereld heeft Weyts daarom beslist om nog eens samen te zitten met de GEES, de groep van experts die de exitstrategie moet uitwerken, om te trachten de verschillen uit te klaren, geeft zijn kabinet vandaag aan.

(foto Andrea Piaquadio)