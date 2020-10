Leger wil bewakingsopdracht op straat beëindigen, Antwerpse politie ziet dat niet zitten

Defensie wil operatie 'Vigilant Guardian', de bewakingsopdracht op straat, graag stopzetten. Dat bleek bij een hoorzitting in de Kamercommissie Defensie. De Antwerpse korpschef Serge Muyters riep in dezelfde commissie op om dat niet te doen. 'Is het niet de hoogste tijd om een structurele oplossing te zoeken?', vroeg Defensiechef Michel Hofman in de commissie. Hij wees erop dat het leger al zes jaar lang inspringt.

In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering is opgenomen dat er een einde komt aan de opdracht van Defensie. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de personeelscapaciteit van de federale politie, de impact voor de lokale politie en de uitbouw van de nieuwe directie 'Beveiliging' (DAB) binnen de federale politie. 'Het is tijd dat anderen deze opdracht overnemen', zei ook Jamil Araoud, de kabinetschef van de nieuwe minister van Defensie, in de Kamer.

Bij de DAB moeten 1.600 agenten aan de slag zijn om de opdracht te kunnen overnemen. Momenteel telt de directie er 1.108. 144 anderen doorlopen de opleiding van zes maanden. Volgens commissaris-generaal Marc De Mesmaeker verloopt de rekrutering vooral aan Nederlandstalige zijde moeilijk. De DAB zou met het huidige personeelsaantal wel klaar zijn om de beveiliging van de luchthavens, de metrostations en de Europese instellingen over te nemen.

In Antwerpen wordt anders gedacht over het stopzetten van Vigilant Guardian. Daar worden militairen ingezet om gebouwen van de joodse gemeenschap te bewaken. 'En dat willen we zo houden', zei korpschef Serge Muyters. De Antwerpse politie heeft volgens hem niet voldoende personeel om over te nemen.