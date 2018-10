Leger zoekt 255 nieuwe militairen in Antwerpen

Het leger gaat met een jobdag, op 7 november in Zwijndrecht, opzoek naar 255 nieuwe militairen in de provincie Antwerpen. En daarbij hoopt defensie vooral vrouwen te kunnen overtuigen, want zij blijven onder-vertegenwoordigd.

Het leger heeft in 2016 al een campagne gelanceerd om meer vrouwen aan te trekken en dat leverde al 4 procent meer kandidates op. De helft van de sollicitanten zijn nu ook aan de slag bij defensie. Maar er staan nog heel wat vacatures open, want veel militairen gaan de komende jaren met pensioen. De 255 nieuwe werkkrachten in onze provincie, zouden onder andere kunnen werk op de basissen van; Brasschaat, Grobbendonk en Berlaar.

(foto : Pixabay)