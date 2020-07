Legerpatrouilles op Groot Schietveld: "Mensen riskeren hun leven voor een wandeling"

Wandelaars en fietsers moeten wegblijven van het Groot Schietveld, want het is levensgevaarlijk en sowieso verboden. Dat wil het leger duidelijk maken aan de vele passanten op hun domein in Brasschaat, Brecht en Wuustwezel. Om hun boodschap kracht bij te zetten, gingen de militairen vandaag patrouilleren, samen met de politie. Want het probleem is groter dan ooit, klinkt het. In het Klein Schietveld kan je wel wandelen, als je op de paden blijft.