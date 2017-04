De sterrenchefs palmen heel het weekend de Waagnatie in met Antwerpen Proeft. De elfde editie van het gastronomisch festival is daarnet officieel van start gegaan en staat volledig in het teken van de culinaire fastfood. Minister Ben Weyts was er speciaal bij voor de gelegenheid en kroonde Michel Moortgat tot nieuwe Vlaamse Meester.