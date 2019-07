Lego-fanaat bouwt pop-up koor Bart Peeters met 500 figuurtjes (VIDEO)

Een zangkoor gemaakt van legoblokjes en poppetjes - dat is de nieuwste creatie van apothekers-assistent Michel Verdonck. Hij toont zijn lego-creaties al jarenlang in de apotheek waar hij werkt, maar zijn laatste kunstwerk is wel heel bijzonder. Michel bouwde het pop-upkoor -waarin hij zelf zingt- na in lego, met Bart Peeters als speciale gast.

Wie het koor in Lego wil zien kan terecht aan de Lappersbrug 21 in Berchem (Pulhof)





