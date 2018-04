Lek in kerncentrale Doel

Door een lek in het nucleaire gedeelte is de reactor van de kerncentrale Doel 1 stilgelegd. Er zou geen gevaar zijn voor de omwonenden. Dat meldt TV Oost en wordt bevestigd door uitbater Engie Electrabel. Het lek in het nucleair gedeelte van de kernreactor werd eerder deze week ontdekt in het koelsysteem van de reactor. Dat koelsysteem moet een meltdown voorkomen wanneer de andere koelsystemen zouden falen, en de reactor oververhit geraakt. Gevaar voor de omwonenden is er niet, klinkt het. Het gaat wel om een bijzonder moeilijke herstelling, want in het nucleaire gedeelte is de radioactieve straling heel groot. De kerncentrale Doel 1 is zoals de naam suggereert de oudste reactor in Doel. Hij is in gebruik sinds februari 1975, de sluiting is voorzien voor 2025. Met een vermogen van 433 MW is het ook de kleinste centrale. Doel 3 en Doel 4 zijn elk ruim dubbel zo groot. De bevoorradingszekerheid komt door het lek niet in de problemen.