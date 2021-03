Eén van de belangrijkste zaken van operatie SKY is dat corrupte contacten binnen ons systeem worden blootgelegd, zegt journalist van Gazet van Antwerpen Joris Van der Aa in Wakker op Zondag. Naast twee advocaten, werden er deze week ook twee hoofdinspecteurs van de Antwerpse politie opgepakt in het onderzoek rond georganiseerde misdaad en drugshandel in ons land. 'Het belangrijkste is nu dat deze contacten worden opengelegd en stoppen', aldus Van der Aa.