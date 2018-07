Lekkende kraan leidt politie naar cannabisplantage

Een brandweerinterventie voor wateroverlast in het stadscentrum leidde de politie donderdagavond tot een opmerkelijk vondst.

De bewoners van de andere appartementen verwittigden de brandweer omdat het water de elektriciteitskabels van het gebouw had beschadigd. Omdat er in het appartement niemand aanwezig was, moest de brandweer zichzelf via een raam toegang verschaffen. Daar kon ze de openstaande kraan sluiten. Het appartement bleek niet bewoond, maar bood wel onderdak aan 250 cannabisplanten. De brandweer verwittigde de politie en die nam de volledige plantage in beslag en onderzoekt de zaak.

(foto Pixabay)