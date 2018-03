Lekkende tankwagen in Sint-Job-in't-Goor

Op de park and ride in Sint Job-in-t- Goor is de brandweer de ganse nacht in de weer geweest voor een lekkende tankwagen geladen met het bijtende zuur Ijzer-tri-chloride

De tankwagen was geladen met 17.000 liter van dit product, maar door de ijzige temperaturen was het voor de brandweermannen onmogelijk het lek te dichten. De volledige tankwagen diende overgepompt te worden. Voor de buurbewoners was er op geen enkel moment gevaar. Pas deze ochtend om 5 uur kon de park and ride, na meer dan 7 uur, opnieuw open.