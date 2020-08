Leko na verlies Antwerp: "Net zoals Barcelona, een klinkende naam alleen volstaat niet"

Antwerp heeft op de tweede speeldag in de Pro League al een nederlaag moeten incasseren. Het stamnummer 1 zorgde in Brugge nochtans voor het eerste doelpunt: Lamkel Zé zette de bal mooi tegen het hoofd van Gerkens die binnen kopte. Maar Antwerp verloor tegen Cercle Brugge uiteindelijk met 2-1. Een opdoffer. De bekerkampioen heeft zijn seizoensstart gemist. Een verslag mogen we u omwille van de rechten pas mórgen laten zien, maar we konden wel al enkele reacties sprokkelen na de wedstrijd.