Leonidas schenkt vijf miljoen paaseitjes aan verzorgend personeel

Leonidas, de Belgische Meester-Chocolatier, heeft besloten om vijf miljoen paaseitjes te schenken aan het zorgpersoneel, dat momenteel onder grote druk staat en aan de meest geïsoleerde mensen die momenteel in ziekenhuizen en rusthuizen verblijven.

Pasen is in aantocht! Door de lockdown zullen er dit jaar echter geen familiefeestjes of eierspeurtochten plaatsvinden. Daarom heeft Leonidas besloten om zelf naar bijna alle ziekenhuizen en rusthuizen van ons land te gaan om het zorgpersoneel en de meest geïsoleerde mensen een hart onder de riem te steken door hen te laten genieten van heerlijke chocolade.

"De mensen die in het ziekenhuis liggen en in rusthuizen wonen, mogen momenteel geen bezoek ontvangen. Daarom hebben we besloten om een beetje troost en zoetigheid te brengen door hen chocolade eitjes aan te bieden. Op deze manier hopen we hen onze steun te betuigen en hen eraan te herinneren dat we hen niet vergeten.", zegt Philippe de Selliers, CEO van Leonidas